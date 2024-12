Mercato : Le PSG bloque un transfert inespéré

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d'hiver, le PSG devrait tenter de compléter un effectif qui a affiché ses failles lors de la première partie de saison. D'ailleurs, dans le sens des départs, cela pourrait aussi bouger. Ainsi, Milan Skriniar, qui n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, pourrait être invité à partir. Mais à n'importe quel prix, ce qui pourrait compromettre cette transaction.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a un objectif clair durant le mercato d'hiver, à savoir recruter un nouvel ailier qui viendrait concurrencer Bradley Barcola qui connaît une période plus délicate après un début de saison tonitruant. Cependant, le recrutement d'un axial droit n'est pas non plus à exclure, surtout si Milan Skriniar venait à partir.

La Serie A toujours dans le coup pour Skriniar

En effet, l'international slovaque n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et un départ pourrait bien être la meilleure solution pour tout le monde. Selon nos informations, Naples s'est récemment positionné auprès du PSG avant d'étudier la possibilité d'une arrivée de Milan Skriniar. La Juventus est également dans le coup, mais il s'agit d'approches concernant des prêts.

Le PSG va tout gâcher ?

Et d'après Le Parisien, bien que le PSG n'écarte pas l'idée de laisser partir Milan Skriniar sous la forme d'un prêt, le club de la capitale refuse en revanche de prendre en charge son salaire. Cela représente un énorme frein dans les négociations puisque Milan Skriniar touche environ 10M€ par an. Un salaire hors d'atteinte pour les clubs intéressés.