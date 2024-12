Mercato : Le PSG au coeur d'une grosse manipulation ?

Thomas Bourseau

Le PSG n'a cessé d'être lié au dossier Mohamed Salah ces derniers jours dans un feuilleton duquel Nasser Al-Khelaïfi s'est distancé. Ce dimanche, il est question d'un énorme rapprochement entre Liverpool et Salah concernant sa prolongation de contrat. De uqoi permettre à RMC Sport d'affirmer que le Paris Saint-Germain a été utilisé.

Le feuilleton aura donc duré une semaine. Dimanche dernier, Mohamed Salah dévoilait après la victoire de Liverpool sur Manchester City (2-0), que ce choc face aux Skyblues pourrait être son tout dernier à Anfield en tant que joueur des Reds. « Jusqu'à maintenant, il s'agit du dernier match contre City que je jouerai pour Liverpool (ndlr à Anfield), alors j'ai décidé d'en profiter. L'atmosphère était incroyable, alors je vais profiter de chaque seconde ici ».

«Cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse»

En parallèle, L'Equipe dévoilait après avoir pris contact auprès d'une source proche du dossier Mohamed Salah qu'il y aurait des discussions en coulisses dans le cadre d'une éventuelle venue au PSG. Pour rappel, le contrat de l'international égyptien arrivera à expiration le 30 juin prochain. Une chance en or pour le Paris Saint-Germain ? Le président Nasser Al-Khelaïfi démentait cette rumeur mardi dernier pour Sky Deutschland.

« Ce n'est pas vrai. C'est un joueur fantastique et extraordinaire, mais nous n'avons jamais pensé à lui, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l'avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse ».

Le PSG a été utilisé pour la prolongation de Salah ?

D'après les informations du Daily Mirror, un compromis aurait été trouvé entre les dirigeants de Liverpool et l'entourage de Mohamed Salah pour un contrat de deux saisons lorsque le club pensait initialement à le garder pour un an supplémentaire tandis que l'entourage de Salah espérait un nouveau bail de 3 saisons. RMC Sport a toujours affirmé depuis le début du feuilleton que le PSG ne s'est jamais positionné sur le dossier. Le journaliste Arthur Perrot a confié sur son compte X ce dimanche que Salah et son entourage se seraient servis du PSG afin de parvenir à leurs fins contractuellement parlant avec Liverpool. Reste à savoir si cela sera un épisode isolé sur le mercato dans les prochains mois concernant l'actualité du PSG.