Mercato - OM : En feu depuis sa signature, il dévoile son «secret» !

L'Olympique de Marseille compte en ses rangs un joueur qui lui faisait défaut depuis son transfert de Botafogo à l'été 2020. Luis Henrique s'en est allé en prêt se ressourcer au Brésil et en l'espace d'un an et demi, Henrique est revenu à l'OM en étant métamorphosé. L'ailier de 22 ans a été prolongé et apporte entière satisfaction à Roberto De Zerbi. Pour TF1, il livre son grand secret.

Luis Henrique n'a pas signé des débuts fracassants à son arrivée à l'OM en 2020 à seulement 18 ans. Ce qui a débouché sur son départ en prêt pour Botafogo à l'été 2022 pour un an et demi au sein de son club formateur. A son retour, le Brésilien s'est montré indispensable aux yeux de Jean-Louis Gasset au cours de la seconde partie de la saison 2023/2024.

Luis Henrique enchaîne les belles performances depuis sa prolongation de contrat

De son côté, le comité directeur de l'OM s'est entêter pendant des mois comme La Provence l'a dévoilé cette semaine, à trouver un terrain d'entente avec les représentants de Luis Henrique pour que l'ailier brésilien de 22 ans puisse apposer sa signature sur un nouveau contrat. En août dernier, c'était chose faite dès le 23 août dernier, une semaine après son doublé en ouverture de championnat à Brest (5-1).

Depuis l'heureuse nouvelle tant pour l'OM que pour le principal intéressé, Luis Henrique a délivré 4 passes décisives et trouvé le chemin des filets à 4 reprises également. Sa meilleure saison en termes de statistiques à Marseille à l'approche des trois derniers matchs de l'année civile de l'Olympique de Marseille contre l'ASSE ce dimanche, le LOSC la semaine prochaine et en Coupe de France le 22 décembre une nouvelle fois face aux Verts.

Pour Téléfoot, Luis Henrique a dévoilé sa nouvelle recette gagnante. « Le secret ? C'est le nouveau mental et le travail. Je travaille beaucoup avec le club et aussi avec un coach personnel. Mais je pense que c'est surtout au niveau mental ».