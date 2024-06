Mercato : Le PSG abandonne un transfert à 130M€ ?

Arnaud De Kanel

En quête d'un nouvel attaquant pour pallier au départ de Kylian Mbappé, le PSG garde un œil attentif sur la situation de Victor Osimhen. Moins en vue cette saison, l'attaquant nigérian plait toujours autant aux dirigeants parisiens. Or, les demandes du Napoli auraient calmé les intentions du club de la capitale.

Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid et le club de la capitale se cherche donc un nouveau serial buteur. Comme l'été dernier, Victor Osimhen serait à nouveau dans les petits papiers des Franciliens. Et un an plus tard, le Napoli se montre toujours aussi dur en négociations.

Le PSG ne s'alignera pas sur les demandes du Napoli

Le contrat de Victor Osimhen possède une clause libératoire de 130M€. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, ne souhaite donc pas vendre son joueur en dessous de ce montant. Mais selon les informations de TEAMtalk , aucun club ne serait disposé à s'aligner sur ce prix jugé trop élevé, pas même le PSG qui n'a pas encore contacté l'entourage du joueur.

La Premier League ne cède pas pour Osimhen