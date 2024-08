Mercato : Le PSG a trouvé son patron, c’est 40M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 40M€ durant l’été 2022, Vitinha est petit-à-petit monté en puissance afin de devenir un joueur clé au sein de l’équipe de Luis Enrique la saison dernière. Cette saison, il devra donc confirmer son nouveau statut. Daniel Riolo pense d’ailleurs qu’il va s’imposer comme le nouveau patron du PSG.

Cet été, le PSG a une nouvelle fois changé plusieurs choses dans son effectif, avec évidemment le départ de Kylian Mbappé qui rebat les cartes en interne. Le club de la capitale n'a plus de grande star, et lance donc un nouveau projet avec Luis Enrique. Et Daniel Riolo estime qu'un nouveau patron va émerger.

Vitinha, le nouveau patron du PSG ?

« J'aime beaucoup ce que j'ai vu sur les deux matchs du PSG, j'aime beaucoup le collectif et les idées de jeu », estime l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche sur les cas individuel et notamment Vitinha.

«Il y a énormément de choses positives»

« Barcola n'a pas déjà remplacé Mbappé mais sur ce qu'il fait depuis le début de saison, lui-même dit qu'il a grandi depuis l'Euro. Les joueurs ont l'air bien, je pense que Vitinha va devenir un patron. Il y a énormément de choses positives », ajoute Daniel Riolo.