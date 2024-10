Mercato : Le PSG a trouvé son nouveau Verratti !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG doit s'appuyer sur le talent de plusieurs autres joueurs qui s'illustrent bien sur le terrain. En effet, le club de la capitale n'a plus de grande star dans son effectif et pour prendre le relais, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont attendus. Les deux joueurs répondent plutôt bien à l'appel pour le moment, tout comme Vitinha, largement encensé dans les médias.

Meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment, Bradley Barcola semble avoir digéré sa première saison au PSG. Le jeune attaquant est en train de changer de dimension et à 22 ans, il pourra peut-être mener son club vers de grandes victoires. C'est aussi le cas d'autres joueurs du PSG qui s'illustrent bien dans l'effectif.

Barcola et Dembélé impressionnent

Si les critiques fusent toujours à leur encontre, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé restent des joueurs qui se montrent plus efficaces depuis le début de la saison par rapport à l'exercice précédent. C'est forcément une satisfaction que Javier Pastore n'a pas hésité à souligner. « Moi, j'aime beaucoup Barcola. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il touche la balle, c'est un joueur différent. Dembélé aussi, avec sa vitesse et son dribble. Dans la vitesse, c'est unique, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui » a déclaré l'Argentin dans l'émission Stephen Brunch de RMC.

« Vitinha me rappelle Verratti »

Au sein de l'effectif parisien, il y a aussi d'autres joueurs qui brillent, à commencer par Vitinha. « Il y a aussi Vitinha. C'est un joueur qui me rappelle un peu Marco Verratti. Ça joue tout petit au milieu, qui garde le ballon, qui le demande tout le temps. C'est des joueurs que j'aime beaucoup » souligne l'ancienne gloire du PSG. Durant son passage dans la capitale entre 2011 et 2018, Pastore a eu le temps d'observer avec attention les talents de l'Italien.