Mercato : Le PSG a tenté le transfert d'un joueur de l'ASSE !

Buteur lors de la rencontre de championnat face à Concarneau samedi dernier (1-0), Mickaël Nadé est un enfant de Saint-Etienne. Mais le défenseur central, durant son adolescence, aurait pu prendre la direction du Camp des Loges. Le PSG avait supervisé ce jeune issu de Sarcelles avant de jeter son dévolu sur un autre joueur, Dan-Axel Zagadou.

Formé à l'ASSE, Mickaël Nadé a été le héros de la rencontre face à Concarneau samedi dernier. Le défenseur central de 25 ans a débloqué la rencontre en inscrivant l'unique but de son équipe. Suffisant pour offrir la victoire aux Verts, plus que jamais en course pour la montée. Pour en savoir plus sur Nadé, Le Maillot Vert a contacté Medoune Diop, son ancien formateur à l'AAS Sarcelles.

« C'était une force de la nature »

« On ne saurait le réduire à ses seules aptitudes athlétiques. Elles sont indéniables mais elles s'accompagnaient également d'une technique intéressante et naturelle pour un défenseur. (...) Mickaël, je l'ai eu quatre saisons durant : de U9 à U12 ainsi qu'en U15. Surclassé, il appartenait à une génération 2008 très forte avec les Mons Bassouamina (Pau), Lenny Pintor, passé d'ailleurs par Sainté la saison dernière, et autre Loreintz Rosier (Fortuna Sittard). Il avait indéniablement des prédispositions pour évoluer derrière ou en 6. Il était solide dans les duels. Au-dessus de la norme, déjà grand pour son âge, c'était une force de la nature » a-t-il déclaré.

Le PSG avait pensé à lui