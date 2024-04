PSG - Transferts : «Mauvais», il balance sur Dembélé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour s'engager en faveur du PSG. Malgré ses six saisons au Barça, l'attaquant français de 26 ans n'a pas du tout laissé un bon souvenir en Catalogne. En effet, Ousmane Dembélé est critiqué pour son mauvais comportement, que ce soit sur ou en dehors des terrains.

Après avoir passé six saisons au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a fait son retour en France. En effet, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ de l'international français. Malgré son long séjour au Barça, Ousmane Dembélé est très mal vu aujourd'hui en Catalogne.

Danger pour Luis Enrique, le PSG prépare une surprise ? https://t.co/4sVTROmQPJ pic.twitter.com/2QlZcztp1Y — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

«Il a remplacé Neymar, mais...»

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Jaume Marcet est revenu sur le passage d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, pointant du doigt sa mauvaise attitude au quotidien. « Il ne s’est pas adapté, il n’a jamais fait d’interview, jouait tard le soir, il était en retard à l’entraînement, on ne le considérait pas professionnel. On attendait un rendement de crack, mais il n’avait pas la forme. Il a remplacé Neymar, mais les gens n’ont pas connecté avec lui. Tous les ans, on disait que c’était son année » , a décrit l'ex-journaliste de Barça TV , avant d'en rajouter une couche.

«C’est un grand joueur, mais un mauvais footballeur»