Mercato : Le PSG a signé «un phénomène»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato hivernal pour 20M€, Lucas Beraldo reste sur une performance désastreuse contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Malgré tout, l’entourage du défenseur brésilien se montre très confiant sur son niveau de jeu, et annonce même que le PSG a signé un renfort de grande qualité pour l’avenir.

En quête d’un nouveau défenseur central l’hiver dernier, le PSG avait finalement jeté son dévolu sur un jouer inconnu en Europe : Lucas Beraldo (20 ans). Arrivée de São Paulo pour 20M€, le gaucher a rapidement eu beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, même s’il reste sur une prestation décevante avec le PSG contre Barcelone en Ligue des Champions.

« Il manque d’agressivité »

Interrogé par Le Parisien , l’ancien défenseur brésilien Cris a évoqué les difficultés de Beraldo et réclame du temps pour son compatriote : « Au Brésil, un défenseur n’a pas l’habitude d’aller chercher l’attaquant aussi haut. Il a été éduqué avec cette culture où l’on défend plus proche de son but. […] Il manque d’agressivité. […] C’est ici en Europe qu’il va s’améliorer », indique l’ancien joueur de l’OL.

« Un phénomène »