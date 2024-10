Mercato : Le PSG a raté un «talent unique au monde»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, il a été question d'une possible offensive du PSG pour Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone. Une offre de 200M€ était dans les tuyaux, mais elle n'a jamais vu le jour. Le club parisien n'a jamais eu l'occasion de recruter l'international espagnol, tout simplement car il ne souhaite pas quitter la Catalogne. Ce samedi, c'est la sélection ibérique qui va profiter de son talent.

La succession de Kylian Mbappé a donné du fil à retordre au PSG. Lors du dernier mercato, seul Désiré Doué est venu renforcer le secteur offensif. Mais tout au long de l’été, des noms prestigieux sont revenus dans les médias comme celui Khvicha Kvaratskhelia, finalement retenu par le Napoli, ou encore celui de Lamine Yamal. A en croire la presse espagnole, le PSG était prêt à transmettre un chèque de 200M€ pour recruter le jeune talent catalan.

Yamal a juré fidélité au Barça

La réponse a été donnée par Yamal lui-même, à la fin du mois de septembre. Si le deal n’a pas vu le jour, c’est notamment à cause de la position du joueur. « Quitter Barcelone ? Jamais. Je ne veux pas quitter le Barça, je veux être une légende à Barcelone » avait déclaré Yamal. Plus que jamais ancré dans cette équipe du FC Barcelone, l’attaquant commence aussi à se faire une place dans la sélection espagnole. C’est dans la peau d’un titulaire qu’il devrait débuter la rencontre face au Danemark samedi.

« C’est un garçon heureux »

Son coéquipier, Mikel Merino salue l’attitude exemplaire de Yamal. « C’est un garçon heureux, le même adolescent de 17 ans qui rit et fait des blagues tout le temps. Il s'agit de sa deuxième saison d'affilée au plus haut niveau et il acquiert de la confiance, du rythme... Il comprend un peu mieux ce qu'il vit sur le terrain. C'est un talent unique au monde (...) et nous espérons qu'il pourra toujours maintenir ce niveau, mais il a 17 ans, il est très jeune, et il peut y avoir des moments difficiles à l'avenir. Les gens ne devraient pas se contenter de l'encenser maintenant et, s'il fait deux mauvais matches, le critiquer plus que de raison » a déclaré le joueur d’Arsenal en conférence de presse.