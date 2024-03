Mercato : Le PSG a raté un futur Ballon d’Or, son agent balance

Hugo Chirossel

Alors qu’il rejoindra le Real Madrid l’été prochain lorsqu’il aura atteint la majorité, Endrick était annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et notamment dans celui du PSG. Un intérêt confirmé par l’agent de l’attaquant de Palmeiras, Frederico Pena, qui estime que le Bréslien a le potentiel pour devenir un futur Ballon d’Or.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’est pas le seul attaquant qui débarquera au Real Madrid l’été prochain. En effet, les Merengue se sont déjà attachés les services d’Endrick. Ce dernier arrivera en provenance de Palmeiras en juillet prochain lorsqu’il fêtera ses 18 ans. Mais il aurait pu prendre une autre direction, puisque plusieurs grands clubs européens étaient sur le coup, notamment le PSG.

« C'est à ce moment-là que tous les grands clubs sont arrivés »

Ce qu’a confirmé Frederico Pena, agent d’Endrick, auprès du Telegraph . En plus du PSG, Manchester City, Liverpool et Chelsea étaient eux aussi intéressés. Selon lui, c’est le tournoi de Montaigu en 2022 qui a tout changé. Endrick avait terminé meilleur buteur de la compétition avec cinq buts en quatre matchs : « C'est à ce moment-là que le monde a vraiment pris conscience de son importance. Les gens du football le connaissaient déjà, mais c'est à ce moment-là que tous les grands clubs sont arrivés - Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Chelsea et, bien sûr, le Real Madrid . »

Endrick « peut gagner le Ballon d'Or »