Mercato : Le prochain transfert du PSG est déjà annoncé

Alexis Brunet

Le PSG ne s’est pas montré relativement actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale n’a enregistré l’arrivée que de quatre recrues. Les dirigeants parisiens sont toutefois déjà en train de planifier les prochains transferts et un attaquant ne serait pas la priorité pour ces derniers. En effet, un défenseur central devrait poser ses valises en priorité à Paris.

Le mercato estival a fermé ses portes en France le 30 septembre dernier, mais le PSG a toutefois réalisé plusieurs opérations depuis cette date. Le club de la capitale a vendu Danilo Pereira à Al-Ittihad ou bien Joane Gadou au RB Salzbourg, par exemple.

Le PSG voulait également se séparer de Milan Skriniar

Le PSG a donc perdu l’un de ses grands espoirs au poste de défenseur central, en la personne de Joane Gadou, mais également un élément qui pouvait dépanner dans ce secteur, avec Danilo Pereira. En plus de ces deux joueurs, le club de la capitale voulait se séparer d’un autre élément sur cette ligne. En effet, Luis Enrique a fait comprendre à Milan Skriniar qu’il ne comptait plus sur lui. Malgré des intérêts en Italie et en Arabie saoudite, le Slovaque est finalement resté à Paris.

Le PSG veut recruter en priorité un défenseur central à l’été 2025

Pour compenser les départs de Danilo Pereira et de Joane Gadou, sans compter celui possible de Milan Skriniar, le PSG aurait comme ambition de recruter en priorité un défenseur central à l’été 2025, d’après les informations de 90min. Reste à voir qui sera l’heureux élu. Dernièrement, le nom du joueur du Benfica Lisbonne, Tomas Araujo avait notamment été cité.