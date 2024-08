Mercato : Le feuilleton à 100M€ qui a fait vibrer le PSG !

Thomas Bourseau

Après l’élimination des Pays-Bas en demi-finale de l’Euro lors de la première quinzaine de juillet, le PSG a rapidement reçu une réponse claire de la part de son crack de 21 ans : Xavi Simons ne passera pas l’été à Paris. Le milieu offensif polyvalent du Paris Saint-Germain a eu une cote XXL sur le marché et a fait l’objet de plusieurs offres à l’étranger et même une valorisée à 100M€. Toutefois, c’est un retour en prêt au RB Leipzig qui se dessine.

Xavi Simons (21 ans) a vécu un été agité tant sur le terrain qu’en dehors. Et pour cause, engagé à l’Euro en Allemagne avec les Pays-Bas, le milieu de terrain offensif et ailier appartenant au PSG s’était hissé jusqu’au stade des demi-finales avec les Oranje avant de s’incliner contre l’Angleterre (2-1). Une désillusion pour celui qui avait pourtant ouvert la marque et qui a dû dans la foulée se pencher sur sa situation personnelle et son avenir en club.

Mercato - PSG : Une date est fixée pour ce transfert à 60M€ ! https://t.co/ABxNPEqyoU pic.twitter.com/DCdsxh7CBd — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

Le PSG a reçu sa réponse pour Xavi Simons, retour à Leipzig ?

En effet, prêté pour la totalité de la saison dernière au RB Leipzig sans option d’achat, Xavi Simons aurait fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. En plus du PSG qui attendait sa réponse pour son avenir en raison d’une clause convenue dès son retour à l’été 2023 lui permettant de prendre lui-même sa décision pour son mercato estival de 2024 comme le10sport.com vous l’a dévoilé, le Paris Saint-Germain a récemment appris de la bouche du principal intéressé qu’il ne passerait pas l’été dans la capitale. Et cela a mis le feu à son mercato.

Manchester United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone se sont mis en quatre pour Xavi Simons

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe affirme que plusieurs clubs étrangers auraient tenté leurs chances dans le feuilleton Xavi Simons. Le Bayern Munich, Manchester United et le Borussia Dortmund auraient tous proposés des offres de transfert au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le Bayern aurait été jusqu’à mettre 100M€ environ sur la table dans l’optique de convaincre le PSG de céder sa pépite chipée au FC Barcelone à l’été 2019. D’ailleurs, le Barça, ne se trouvant pas dans une situation économique florissante, aurait tenté un coup de poker en prêt pour Simons, sans succès puisque Xavi Simons aurait fait le choix de repartir en prêt sans option d’achat à Leipzig pour la saison prochaine.

Le joker Van Nistelrooy n’a pas souri à Manchester United

Du côté de Manchester United, l’optimisme a régné et notamment grâce à Ruud Van Nistelrooy qui était son entraîneur au PSV Eindhoven pendant la saison 2022/2023. La légende néerlandaise a intégré le staff d’Erik Ten Hag chez les Red Devils. Toutefois, L’Équipe affirme que l’absence du club mancunien en Ligue des champions aurait grillé toutes leurs chances dans le dossier Simons. Le milieu offensif du PSG va donc effectuer son retour au RB Leipzig.