Mercato : Le FC Nantes le vire, «c’est violent»

Thibault Morlain

Confirmé dans ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes l’été dernier, Pierre Aristouy a fini par être remercié par Waldemar Kita quelques mois tard. Alors que la situation était pourtant loin d’être alarmante chez les Canaris, le technicien de 44 ans a été suspendu de ses fonctions en novembre dernier. Une mise à l’écart qui n’aura pas été simple à vivre pour Aristouy.

Si le FC Nantes a donc terminé la saison avec Antoine Kombouaré sur le banc de touche, ça aura beaucoup bougé au poste d’entraîneur chez les Canaris lors de cet exercice. Le Kanak est ainsi venu remplacer Jocelyn Gourvennec, qui lui même avait pris la place de Pierre Aristouy au cours de cette saison. C’est en novembre dernier que l’entraîneur qui avait commencé la saison à la tête du FC Nantes avait été suspendu de ses fonctions par Waldemar Kita.



« Il est 7 h 30, on va pour travailler et une demi-heure après on est à la maison »

Invité du podcast Sans Contrôle , Pierre Aristouy a raconté le moment où on lui a dit que c’était fini pour lui au FC Nantes. « Il y a une forme de rupture. Un peu ressentie la veille au soir. Une certaine violence quand même, il est 7 h 30, on va pour travailler et une demi-heure après on est à la maison, il n’y a plus personne à la maison, tout le monde est au travail, à l’école, et on se demande ce qu’on fait là. C’est violent. Comme j’aime en plaisanter, les anciens disent que la période hivernale n’est pas la meilleure période pour partir à la retraite, mais ce n’est pas la meilleure période non plus pour être écarté d’un poste d’entraîneur », a-t-il confié.

« Je n’ai pas de regrets »