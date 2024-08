Mercato : Le FC Nantes a signé une recrue en vitesse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière au FC Nantes, Nicolas Cozza fait son grand retour chez les Canaris. De nouveau cédé par Wolfsbourg, le latéral gauche retrouve donc un environnement qu’il connait très bien. Dévoilant les coulisses de son retour à Nantes, Cozza a révélé à quel point les négociations avaient été rapides.

Arrivé au FC Nantes en janvier dernier, Nicolas Cozza avait alors été prêté par Wolfsbourg. Si l’histoire était censée se terminer à l’issue de la saison, voilà de nouveau le latéral gauche chez les Canaris. Antoine Kombouaré a encore accueilli Cozza, à nouveau prêté par le club allemand. Une affaire qui n’a visiblement pas tardé à se boucler.

« Ça a été rapide et limpide »

« Nantes a appelé parce qu'ils avaient besoin d'un latéral gauche, ça s'est fait rapidement. On en est venu au prêt, tout s'est bien passé. Ça a été rapide et limpide », a ainsi fait savoir Nicolas Cozza dans une interview pour le FC Nantes.

« J'ai passé de bons moments en six mois à Nantes »

Le joueur des Canaris a également confié : « De retour à Nantes ? Ça me manquait. J'ai passé de bons moments en six mois à Nantes. Je suis très content de revenir. Ce sont six mois qui sont passés très vite, j'ai fait une dizaine de matches. Je suis très content de revenir et de pouvoir poursuivre l'aventure à Nantes ».