Mercato : Le FC Nantes a déjà acté un gros transfert pour cet été

Seul et unique buteur de la demi-finale de Coupe de France contre l’OL, Ludovic Blas a encore montré tout son talent. A un an de la fin de son contrat avec le FC Nantes, le milieu offensif français penche clairement pour un départ, il n’est d’ailleurs pas question d’une prolongation.

Même si le FC Nantes n’a pas encore assuré son maintien en Ligue 1, les Canaris ont redonné le sourire à leurs supporters avec la Coupe de France. Tenant du titre, Nantes a fait tomber l’OL en demi-finale et ira défendre son titre au Stade de France, une victoire obtenue sur la plus petite des marges grâce à un but magnifique de Ludovic Blas.

Blas devrait partir cet été

Annoncé sur le départ l’été dernier, Blas était finalement resté à Nantes, faute de remplaçant. Mais lors du prochain mercato estival, il ne devrait pas y avoir de surprise concernant son avenir. D’après les informations du journal L’Équipe , Ludovic Blas et le FC Nantes penchent clairement pour un transfert, il n’est même pas question d’une prolongation.

Pour aller où ?

Pour le moment, aucun candidat ne s’est vraiment déclaré. L’OL était sur le coup mais a choisi Romain Faivre. Ludovic Blas pourrait être tenté d’aller voir à l’étranger, ce qui permettrait au FC Nantes de récupérer un chèque puisqu’il lui reste un an de contrat.