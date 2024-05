Mercato : Le boss du PSG en rêve, il fait durer le suspense

Thomas Bourseau

Au PSG, Luis Enrique devrait rester l’entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. Et après ? Un vieux rêve de Nasser Al-Khelaïfi semble être de faire de Thiago Motta le technicien du Paris Saint-Germain à l’avenir. Annoncé à la Juventus, Motta n’a pas tué tout suspense.

Cette semaine, le départ de Thiago Motta a été officialisé. Au terme d’une grosse saison à Bologne, qu’il a emmené jusqu’à la Ligue des champions pour l’exercice suivant, le technicien italien a pris la décision de s’en aller cet été.

Al-Khelaïfi prépare le terrain pour Thiago Motta au PSG ?

L’Équipe dévoilait en mars 2023 que Nasser Al-Khelaïfi ferait de Thiago Motta son entraîneur rêvé pour diriger l'équipe parisienne qu'il a côtoyé en tant que joueur entre 2012 et 2018. Néanmoins, Luis Enrique est sous contrat jusqu’en juin 2025 et ne sera pas remplacé dans les prochaines semaines comme Al-Khelaïfi le confiait le 7 mai dernier dans la foulée de l’élimination du PSG en demi-finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1-0). En outre, c’est à la Juventus que Motta devrait rebondir cet été.

Luis Enrique a lancé sa révolution au PSG, c’est validé ! https://t.co/pH0PjcUFFq pic.twitter.com/KbSxrhcCui — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

«C'est le moment d'être ensemble et de prendre la meilleure décision possible»