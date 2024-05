Mercato : Sans Mbappé, il annonce «un grand PSG» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival revêt d'une importance capitale. Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir se renforcer, surtout dans le secteur offensif. Pour Guy Lacombe, le recrutement parisien donnera le ton de la saison parisienne. Selon le technicien, le club de la capitale pourrait retrouver un meilleur équilibre, qui pourrait lui permettre de tutoyer les sommets.

La succession de Kylian Mbappé sera, assurément, l'un des dossiers brûlants de l'été. Chargé du recrutement, Luis Campos s'est déjà mis au travail pour combler le vide laissé par l'international français. Comme annoncé par le 10Sport.com, le retour de Xavi Simons est espéré, tout comme le recrutement d'un renfort offensif. Pour Guy Lacombe, ce recrutement est primordial pour le PSG.

Le PSG ne va pas devoir se louper

« Tout va se jouer sur le remplacement des joueurs qui vont partir, et notamment celui de Kylian Mbappé. C'est une perte immense. C'est un joueur d'une dimension incroyable et je pense qu'on va s'en apercevoir après son départ. Après, c'est là où les dirigeants, ceux qui vont recruter, auront un rôle à jouer sur le futur de cette attaque, et même du milieu de terrain, en recrutant des joueurs qui donneront un meilleur équilibre à l'équipe » a confié l'ancien coach du club parisien lors d'un entretien accordé à Culture PSG.

« Peut-être qu'en termes d'équilibre, on va retrouver un grand PSG »