Transferts : Bellingham, Kane... Le PSG a tout tenté pour Mbappé

Alexis Brunet

Il faudra se faire une raison, Kylian Mbappé n'évoluera plus au PSG la saison prochaine. Pourtant, le club de la capitale a tout essayé pour tenter de retenir son numéro sept. Nasser Al-Khelaïfi a notamment utilisé l'exemple de Jude Bellingham ou bien d'Harry Kane pour pousser le champion du monde à prolonger, mais sans succès.

Il ne reste plus que 90 minutes, ou bien 120 en cas de prolongation, à Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Le champion du monde va jouer son dernier match avec le club de la capitale ce samedi soir, face à l'OL, en finale de Coupe de France. Une rencontre qui viendra mettre un terme à l'aventure parisienne de l'attaquant, longue de sept saisons.

Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid

Pour le moment, on ne sait pas encore officiellement où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. Le Français a juste annoncé qu'il allait quitter le PSG, mais il n'a pas divulgué l'identité de sa prochaine équipe. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il y a de grandes chances pour que le Real Madrid soit la prochaine destination de l'attaquant parisien. Une officialisation pourrait même tomber avant le début de l'Euro et après la finale de la Ligue des champions, qui opposera le club espagnol au Borussia Dortmund.

Le PSG a utilisé Bellingham et Kane pour tenter de convaincre Mbappé