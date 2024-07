Mercato : L’ASSE va signer un «diamant»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a lancé son recrutement. Le club stéphanois est sur le point d'officialiser l'arrivée de Yunis Abdelhamid, laissé libre par le Stade de Reims, mais aussi celle de Ben Old, qui devrait devenir le deuxième joueur néo-zélandais à évoluer en Ligue 1. Un profil prometteur, qui pourrait véritablement se révéler sous le maillot vers la saison prochaine.

Un défenseur et un attaquant sont attendus dans les prochaines heures à Saint-Etienne. L'ASSE serait sur le point d'accueillir Yunis Abdelhamid, l’expérimenté international marocain, mais aussi un jeune buteur qui va découvrir la Ligue 1. Formé à Wellington, Ben Old va signer avec le club stéphanois selon 90 Football . Un profil méconnu en France. Le compte Outback Football, spécialiste du football australien, a établi le portrait-robot de Ben Old.

Mercato - ASSE : Une signature à 0€ est bouclée ! https://t.co/gL3jHbXqcJ pic.twitter.com/YSIQ51gnH4 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

L'ASSE tente un pari

« Cette année, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on est sur un jeune qui n'a pas forcément des grosses statistiques. Ce n'est pas un joueur qui a inscrit 20 buts en 20 matchs. Mais c'est un gars, quand tu le vois jouer, tu te dis qu'il a quelque chose. Dans la progression du jeu, sa vision, sa qualité de passe, etc. C'est quelqu'un qui est top. Je pense que s'il va à l'ASSE, ce n'est pas anodin. Ses qualités et axes d'amélioration ? Il a une belle vision du jeu, il te fait vraiment progresser ton équipe. » a-t-il confié pour Peuple-Vert .

« C'est un gars qui est franchement prometteur »