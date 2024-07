ASSE : La signature d’un «grand espoir» est imminente ?

Pierrick Levallet

Pour fêter son retour en Ligue 1, l'ASSE entend se renforcer cet été afin d'éviter une nouvelle relégation. Dans cette optique, les Verts s'activent sur le mercato. Le club stéphanois serait d'ailleurs sur le point d'accueillir un certain Ben Old. L'ailier droit néo-zélandais devrait s'engager avec le club français après les Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’ASSE est de retour en Ligue 1 ! Les Verts se sont imposés face au FC Metz lors des barrages et vont donc faire leur retour dans l’élite la saison prochaine. Le club stéphanois entendent donc se renforcer pour éviter une nouvelle relégation. Et dans cette optique, les pensionnaires du Stade Geoffroy-Guichard devraient bientôt signer une pépite.

Mercato - ASSE : Une signature à 0€ est bouclée ! https://t.co/gL3jHbXqcJ pic.twitter.com/YSIQ51gnH4 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Un Néo-Zélandais arrive à l'ASSE

D’après les informations du New Zealand Herald , l’ASSE devrait accueillir Ben Old très prochainement. L’ailier droit de 21 ans devrait s’engager après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n’y aurait plus que quelques détails à régler avant que le transfert du crack néo-zélandais ne soit définitivement bouclé. Les Verts seraient sur le point de mettre la main sur une véritable perle rare.

«Il est prêt pour l'Europe»