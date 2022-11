Foot - Mercato - PSG

Mercato : L’ASSE s’enfonce dans la crise, du changement est réclamé

Publié le 13 novembre 2022 à 01h30

Axel Cornic

La nouvelle défaite à domicile face à Rodez (0-2) n’arrange en rien la situation de l’ASSE. Les Verts sont en effet avant-derniers de Ligue 2 et pourraient finir dans les abimes du football français si un électrochoc n’a pas lieu dans les prochains mois et surtout lors du mercato hivernal, comme l’ont expliqué le président exécutif Jean-François Soucasse et l’entraineur Laurent Batlles.

Personne ne s’attendait à une telle première partie de saison. Après avoir digéré la relégation de Ligue 1, l’ASSE semblait s’est tourné vers l’avenir et une remontée dans l'élite. Mais les Verts ont été rapidement ramené à la réalité et avec seulement trois victoires depuis le début de la saison ils végètent tout au fond du classement de Ligue 2.

EXCLU @le10sport ▶️ Deux pistes pour le prochain Mercato de l’ASSE1️⃣ Amine Boutrah https://t.co/xX9flKNasq2️⃣ Lindsay Rose https://t.co/mGG7SmRBPT#Mercato #ASSE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 12, 2022

« Nous avons touché le fond »

L’ambiance était forcément lourde ce samedi, après la défaite à domicile contre Rodez. « Nous avons touché le fond » a lâché Jean-François Soucasse le président exécutif de l’ASSE, lors de la conférence de presse d'après-match. « On a aussi touché les limites d’une équipe qui après avoir montré de belles choses est aujourd’hui en difficulté ».

« Il y a beaucoup de choses à choses à changer pour au moins revenir à un classement honorable »

Aux côtés du dirigeants stéphanois, Laurent Batlles a notamment réclamé du changement en vue du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes en janvier prochain. « Il y a des attitudes qui ne sont pas bonnes, des joueurs à changer, un mercato à mettre en place » a expliqué le coach de l’ASSE, d’après RMC Sport . « Il y a beaucoup de choses à choses à changer pour au moins revenir à un classement honorable ».

« Ma responsabilité est d’apporter à Laurent le maximum de solutions »