Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo prennent une décision radicale pour la vente du club

Publié le 12 novembre 2022 à 13h15

Arthur Montagne

Annoncée depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE n'a jamais été conclue malgré de nombreux rebondissements. Et visiblement, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé d'une nouvelle fois repousser ce feuilleton. La vente du club ne serait plus d'actualité.

C'est le serpent de mer du côté de l'ASSE. En effet, depuis plusieurs année la vente du club est évoquée et Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont accueilli de nombreux projets pour racheter le club du Forez. En vain jusque-là, pour différentes raisons, mais la relégation de l'ASSE en Ligue 2 aurait pu accélérer le processus de vente.

La vente de l'ASSE officiellement annulée ?

Mais c'est tout l'inverse. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , alors que l'ASSE a sécurisé son avenir économique pour au moins deux ans, la vente du club n'est plus du tout d'actualité pour le moment. Le sujet reviendra peut-être dans les prochaines années, mais à court terme, l'ASSE n'est plus en vente.

Romeyer est toujours impliqué en interne

Par conséquent, après avoir pris du recul, notamment face au triumvirat composé de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin, coordinateur sportif, et à Samuel Rustem, directeur général adjoint en charge des activités sportives, Roland Romeyer est de retour aux affaires. Ce dernier a repris son rôle de président du directoire malgré ses 77 ans et quelques soucis de santé.