Foot - Mercato

PSG, Batlles, Gerson... Toutes les infos mercato du 12 novembre

Publié le 12 novembre 2022 à 12h03

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

ASSE : Romeyer passe à l'action pour remplacer Batlles

Alors que l'ASSE traverse un début de saison très compliqué et se bat pour son maintien en Ligue 2, l'avenir de Laurent Batlles serait déjà discuté au sein du club du Forez. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , les Verts auraient déjà pris des renseignements au sujet de Jean-Marc Furlan, libre depuis son licenciement de l'AJ Auxerre le 11 octobre dernier.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OL : Blanc réclame du lourd pour cet hiver

Après le match nul de l'OL contre l'OGC Nice (1-1), Laurent Blanc s'est présenté en conférence de presse afin de faire le point sur ses exigences pour cet hiver. « Je pense qu'il faut renforcer le groupe mais on fera la saison avec 90% de cet effectif, c'est la réalité. Il faudrait amener un peu d'expérience. Nous avons joué cinq matches avec moi, dont trois à l'extérieur. Nous avons pris sept points. Ce n'est pas extraordinaire. Mais nous progressons (...) Ce groupe est jeune, de qualité, mais il lui faut un peu d'expérience », a confié Blanc.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Le vestiaire de Tudor vend la mèche pour le transfert de Gerson

Dans les colonnes de La Provence , Pau Lopez s'est prononcé sur le transfert à venir à Gerson. Et le gardien de but de l'OM confirme la tendance. « Il nous a dit au revoir mercredi. S’il part, c’est que le club lui permet. C’est dommage car je pense que c’est un très bon joueur. J’espère qu’il fera de bonnes choses à Flamengo car il le mérite, c’est une très bonne personne », assure Pau Lopez.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Campos a activé une piste surprenante pour oublier Skriniar

Bien décidé à dénicher de grands talents pour le PSG, Luis Campos s'intéresse à Luka Vuskovic (15 ans). Selon les informations de Nicolo Schira, le PSG est même idéalement placé pour recruter le crack de Hajduk Split qui évolue au poste de défenseur central. Pour cela, le club de la capitale pourrait dégainer une offre estimée à 4M€ + 1M€ de bonus.



Pour plus d'informations, cliquez ici