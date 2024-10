Mercato : L'ASSE prépare du lourd pour cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de saison de l'ASSE est loin de répondre aux attentes. Battus par Angers samedi (2-4), les Verts sont en grand danger, et peu de joueurs émergent pour inverser la tendance. Par conséquent, Kilmer Sports pourrait bien sortir le chéquier durant le mercato d'hiver pour renforcer cet effectif. Le mois de janvier pourrait bien s'annoncer très chaud dans le Forez.

Promue en Ligue 1 quelques semaines après le rachat du club par Kilmer Sports, l'ASSE espérait bien réussir à jouer un rôle dans l'élite. Mais depuis le début de saison, les Verts peinent à convaincre et se sont inclinés samedi dans un match crucial pour le maintien. En effet, le club du Forez a perdu à Angers (2-4) et se retrouve en danger. Pour Laurent Hess, journaliste de BUT Football Club, cette situation devrait engendrer un mercato estival assez animé.

Un mercato agité en janvier ?

« Les seules satisfactions sont venues de Davitashvili, auteur d'un doublé, et de Stassin, impliqué sur les deux buts du Géorgien. Il en faudra d'autres pour que l'ASSE redresse la barre, surtout que son calendrier n'est pas évident (Strasbourg, Lyon) d'ici la prochaine trêve internationale », écrit le journaliste dans son édito pour BUT Football Club.

«Il ne serait pas étonnant que des manœuvres se préparent en coulisses»

Par conséquent, afin de redresser la barre, Laurent Hess assure que cela pourrait bouger cet hiver à l'ASSE : « Vu ses nombreux manques et la tournure des événements, il ne serait pas étonnant que des manœuvres se préparent en coulisses, et pas seulement pour renforcer l'équipe en janvier... »