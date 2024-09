Mercato : L’ASSE interpelle deux recrues

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Satisfait de la victoire de l’ASSE vendredi lors de la réception du LOSC (1-0), Olivier Dall’Oglio l’était également de ses recrues. Ils étaient deux à effectuer leurs débuts sous le maillot des Verts, Pierre Ekwah et Lucas Stassin, dont l'entraîneur de l’AS Saint-Etienne a salué les performances face aux Dogues.

« C’est une belle victoire collective avec les vraies valeurs que nous voulons voir ici. » Olivier Dall’Oglio était un homme satisfait vendredi soir. Au-delà de la victoire de la saison de l’ASSE face au LOSC (1-0), engagé en Ligue des champions, le technicien français a apprécié la prestation de ses joueurs, qui restaient sur trois défaites consécutives face à l’AS Monaco (1-0), Le Havre (0-2) et Brest (4-0).

« L'apport des nouveaux a été très important »

« J'avais demandé aux joueurs de prendre confiance en eux. L'apport des nouveaux a été très important. Si on veut exister, il fallait monter notre niveau physique, technique, mental. Nous avons tenu sur les périodes difficiles et cela dénote d'un véritable état d'esprit. J'ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir sur les matches suivants », a ajouté Olivier Dall’Oglio, qui a également eu des mots pour Pierre Ekwah et Lucas Stassin.

« Ils amènent de la fraîcheur et de la qualité de jeu »

En effet, les deux joueurs arrivés cet été respectivement en provenance de Sunderland et de Westerlo ont fait leurs débuts sous le maillot de l’ASSE contre le LOSC. Lucas Stassin aurait même pu ouvrir son compteur, mais s’est incliné dans son face-à-face avec Lucas Chevalier. « Ils ont une intelligence de jeu et sont capables d'être très disciplinés. Ils ont beaucoup couru, mais couru intelligemment. Lucas a parfois joué assez bas, mais il a senti que l'équipe en avait besoin. Ils amènent de la fraîcheur et de la qualité de jeu », a confié Olivier Dall’Oglio à propos de ses deux nouvelles recrues.