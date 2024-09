Un transfert prestigieux refusé pour signer à l’ASSE !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Lucas Stassin est désormais un joueur de l’ASSE. Recruté pour 10M€, le Belge a quitté Westerlo pour rejoindre les Verts en Ligue 1. Il aurait toutefois pu connaitre une autre trajectoire avec un transfert plus prestigieux. En effet, si Stassin s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2028, son père a révélé que rejoindre le Milan AC était aussi possible.

« Je suis très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l'idée de grandir ici », Cet été, Lucas Stassin n’avait pas caché sa joie d’avoir signé à l’ASSE. Recruté en provenance de Westerlo, le Belge a paraphé un contrat jusqu’en 2028 avec une année supplémentaire en option chez les Verts.

Stassin aurait pu aller au Milan AC

Lucas Stassin aurait toutefois pu rejoindre le Milan AC. Ce n’est autre que son père qui l’a révélé. Pour Poteaux-Carrés, Stéphane Stassin a fait savoir : « Comme je lui ai dit, aller à l’AC Milan comme il aurait pu le faire pour être 4eme attaquant, cela ne sert à rien ».

« A Saint Etienne, il aura du temps de jeu »

C’est finalement l’ASSE qui a été choisie par Lucas Stassin, où il aura plus de temps de jeu. « A Saint Etienne, il aura du temps de jeu, il le sait. Le club a aussi été honnête pour lui dire qu’il ne jouerait pas tous les matchs non plus, car il est encore jeune. Les dirigeants ont dit qu’ils allaient le gérer dans les bons comme les mauvais moments », a poursuivi le père du Belge.