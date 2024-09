Mercato - ASSE : Son transfert capote, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour renforcer le côté gauche de sa défense, l'ASSE avait fait de Matthieu Udol sa priorité. Le joueur du FC Metz ne manquait pas de sollicitations en Ligue 1, mais a finalement été retenu par son club, le FC Metz. Président de la formation lorraine, Bernard Serin est revenu sur ce dossier et a évoqué sa position claire.

Capitaine du FC Metz, Matthieu Udol avait été pisté par de nombreuses équipes cet été, notamment par l’ASSE. Malheureusement pour les Verts, ils sont tombés sur Bernard Serin, déterminé à conserver son joueur. Au micro de Moselle TV, le président du FC Metz a expliqué son choix dans ce dossier Udol.

Le FC Metz l'a retenu

« Quand tu as la chance d'avoir un joueur comme Matthieu Udol dans ton effectif, que tu es le FC Metz et que tu veux remonter, tu te dois de tout faire pour le conserver. Lorsqu'on a des joueurs de cette qualité dans l'effectif, le plus important c'est de parvenir à les conserver » a confié le responsable.

L'ASSE est fixé dans ce dossier

Et l’ASSE est prévenue, sa position ne devrait pas évoluer dans les prochains mois. « Le club souhaite qu’il reste, qu’il soit capitaine et qu’il soit celui qui va nous ramener en Ligue 1. Il le sait et il a repris l’entraînement et tout va bien. Nous n’avons aucune intention de le transférer, il est très important pour nous » a lâché Serin.