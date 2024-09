PSG : Le transfert de cet attaquant est inévitable ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a cassé sa tirelire pour finaliser le transfert de Randal Kolo Muani. Malgré tout, l'attaquant français de 25 ans pourrait déjà quitter le club de la capitale. Alors que son profil ne semble pas correspondre au style de jeu de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait être contraint d'aller voir ailleurs pour s'épanouir.

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 95M€ pour s'attacher les services de l'attaquant français de 25 ans lors de l'été 2023. Toutefois, ce transfert n'a pas du tout été rentabilisé par le PSG.

En pleine galère au PSG, il est interpellé par Deschamps https://t.co/AaHmhbRZp7 pic.twitter.com/RPNZi8ptqD — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Kolo Muani ne convainc pas Luis Enrique

Arrivé dans la peau d'un titulaire au PSG, Randal Kolo Muani était en concurrence avec Gonçalo Ramos la saison dernière, avant de voir Kylian Mbappé être recentré par Luis Enrique. Avec le départ du capitaine de l'équipe de France, l'ancien de l'Eintracht Francfort aurait pu retrouver une place de titulaire à la pointe de l'attaque du PSG. Toutefois, Luis Enrique a préféré aligner Gonçalo Ramos. Et lorsque ce dernier s'est blessé, le coach espagnol a choisi de placer Marco Asensio en tant que faux numéro 9.

Kolo Muani condamné à quitter le PSG ?

Plus que jamais remplaçant au PSG, Randal Kolo Muani n'a pas du tout les faveurs de Luis Enrique, et ce, parce qu'il ne parvient pas à répondre à ses attentes techniques et tactiques. D'après L'Equipe, le coach espagnol veut voir son numéro 23 pratiquer un jeu associatif avec des déplacements calibrés. Toutefois, cela ne correspond pas au profil de Randal Kolo Muani. Cette situation pourrait donc provoquer le départ du Français à terme. Comme l'a laissé entendre L'Equipe, Randal Kolo Muani pourrait être contraint de quitter le PSG pour retrouver de la liberté et un temps de jeu plus régulier.