Mercato : L'Arabie Saoudite fait paniquer le PSG !

Axel Cornic

Après un feuilleton qui a duré un an concernant son arrivée, Milan Skriniar pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Il a en effet disparu de la circulation lors de la deuxième partie de saison, avec Luis Enrique qui ne serait pas du tout l’un de ses plus grands fans. Il pourrait donc déjà partir, puisqu’il serait de plus en plus proche d’un transfert vers la Saudi Pro League et vers Al Nassr.

Il semblait pouvoir devenir le nouveau roc de la défense parisienne. Mais Milan Skriniar n’aura finalement jamais réussi à convaincre. Pire, il a perdu sa place au fil des mois et pourrait donc quitter le PSG après sa seule et unique saison...

Mercato : Un joueur du PSG affole l'Europe, la surprise est totale https://t.co/igRl4cJ2U4 pic.twitter.com/xcGUPjaSrV — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Skriniar vers l’Arabie Saoudite ?

Ces derniers jours, plusieurs sources ont évoqué un possible départ vers l’Arabie Saoudite et Al Nassr, le club d’un certain Cristiano Ronaldo. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano a même parlé d’un accord total entre le club saoudien et le PSG, précisant toutefois que Milan Skriniar n’aurait toujours pas dit oui à un départ de l’Europe, lui qui n’a que 29 ans.

Le PSG n’a pas confiance

Si pour le moment ce dossier n’a rencontré aucun accroc, au sein du PSG on ne serait pas vraiment serein. D’après les informations de Tuttosport, les Parisiens auraient quelques craintes après que l’Arabie Saoudite aurait décidé d’avancer la fin de son mercato estival, passant du 6 octobre au 2 septembre.