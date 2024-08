Mercato : Un joueur du PSG affole l'Europe, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à dégraisser son effectif d'ici la fin du mercato vendredi soir, le PSG a identifié les joueurs sur lesquels il ne compte plus. Danilo Pereira fait partie de cette liste. Arrivé en 2020, l'international portugais n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Poussé au départ, l'ancien joueur du FC Porto disposerait de très belles opportunités sur le marché puisque trois grands clubs européens s'intéresseraient à lui.

D'ici vendredi soir, l'objectif principal du PSG sera de dégraisser son effectif après avoir déboursé 170M€ pour se renforcer. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ. Ainsi, le club de la capitale vient d'officialiser le prêt sans option d'achat de Nordi Mukiele vers le Bayer Leverkusen tandis que Manuel Ugarte devrait prochainement rejoindre Manchester United. Carlos Soler, Juan Bernat, Colin Dagba ou encore Milan Skriniar sont également poussés au départ. Mais ce n'est pas tout, un autre joueur paraît très convoité sur le mercato.

Danilo Pereira convoité par trois cadors européens ?

Il s'agit de Danilo Pereira. L'international portugais n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et son départ est donc souhaité par le PSG. Cependant, le joueur polyvalent a refusé les avances d'un club d'Arabie Saoudite. Mais d'après les informations de RMC Sport, plusieurs clubs européens sont également intéressés et non des moindres puisque l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le FC Porto seraient dans le coup pour recruter Danilo Pereira qui pourrait donc s'offrir un très beau transfert. Sa polyvalence plairait à tous ces clubs puisque le Portugais est capable d'évoluer au poste de défenseur central, ou bien en milieu défensif.

Un départ qui peut débloquer le transfert d'Araujo ?

Quoi qu'il en soit, le PSG ne devrait pas se montrer trop gourmand pour un joueur qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. D'autant plus que le club de la capitale aurait déjà identifié son prochain défenseur central à savoir Tomas Araujo (Benfica). Mais encore faut-il que Danilo Pereira et Milan Skriniar quittent le PSG d'ici vendredi soir.