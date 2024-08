Mercato : La vengeance du PSG est révélée

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain semblait avoir une très grosse opération en tête pour tourner la page. Et ça ne concernait vraisemblablement pas un, mais bien deux joueurs avec Victor Osimhen ainsi que Khvicha Kvaratskhelia, els deux stars du Napoli. Mais c’était sans compter sur le président Aurelio De Laurentiis, réputé pour être un négociateur des plus tenaces...

On pensait que le PSG allait démarrer ce mercato estival sur les chapeaux de roues. Il a finalement fallu avoir un peu de patience, puisque la deuxième recrue de l’été n’est arrivée que tout récemment avec João Neves, arrivé en provenance de Benfica pour un total de 70M€. Et pour le moment, il y a un secteur qui n’a accueilli aucune recrue !

Le PSG voulait le duo Kvara-Osimhen

Il s’agit évidemment de l’attaque, qui s’est d’ailleurs affaiblie avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. D’innombrables pistes ont été évoquées ces derniers mois, mais le PSG rêvait visiblement d’un double coup à l’étranger. Il Mattino a encore tout récemment assuré que les Parisiens rêvaient de s’attacher le duo star du Napoli, avec Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Mais si le premier est à vendre ce n’est absolument pas le cas du second et le président Aurelio De Laurentiis aurait sèchement refusé toutes les propositions parisiennes.

Le Napoli a joué avec le feu

En faisant ça, le sulfureux président napolitain pourrait bien s’être tiré une balle dans le pied. Car après la signature d’un nouveau contrat en décembre 2023 et l’instauration d’une clause à 130M€, la volonté du Napoli est clairement celle de vendre Victor Osimhen. Or, très peu de clubs peuvent s’offrir les services du Nigérian et le PSG en fait partie ! Mais Nasser Al-Khelaïfi a-t-il vraiment envie ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n'existe actuellement aucune négociation pour l’attaquant de 25 ans et ce vendredi, TMW nous apprend que les Parisiens n’auraient aucune intention de faire un pas en avant après avoir déjà été rejeté par les Napolitains.