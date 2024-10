Mercato : La révélation sur le retour avorté de Cavani en Ligue 1

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti libre du PSG en 2020, Edinson Cavani a par la suite rejoindre Manchester United. Mais deux ans plus tard, l'international uruguayen aurait pu faire son grand retour dans le championnat de France. En effet, à l'été 2022, Cavani était annoncé dans le viseur de l'OGC Nice. Cela n'a finalement pas abouti et Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons, est revenu sur ce dossier.

Joueur du PSG entre 2013 et 2020, Edinson Cavani aurait pu retrouver la Ligue 1 quelques mois après avoir quitté le club de la capitale. Après avoir passé deux saisons du côté de Manchester United, l'Uruguayen était alors annoncé très proche de l'OGC Nice. L'affaire semblait bien engagée, mais Cavani n'aura finalement pas rejoint les Aiglons, signant plutôt du côté de Valence.

« Cavani a été extrêmement correct »

Président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère est revenu sur le transfert avorté d'Edinson Cavani. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, le patron des Aiglons expliquait alors : « Cavani a été extrêmement correct, c'est un garçon très correct. Il se trouve qu'à un moment, il y a eu un petit aspect financier. On a dit non, je pense qu'on aurait dit oui, il venait chez nous. Après moi, j'avais des actionnaires, je reporte, on me dit oui, on me dit non. C'est la faute d'INEOS ? Ce n'est pas la faute d'INEOS, c'est un choix budgétaire ».

« Nous avions l’objectif de venir en Espagne »

Au final, Edinson Cavani aura donc rejoint Valence plutôt que l'OGC Nice. A l'époque, le désormais joueur de Boca Juniors confiait : « C’est comme ça. Nous avions l’objectif de venir en Espagne, nous voulions vivre cette expérience de jouer dans cette Liga. Et comme je suis une personne assez patiente, petit à petit le temps est passé, et les portes se sont ouvertes. Au moment où cette porte s’est ouverte, j’ai commencé à m’imaginer un peu ici. Tout le monde sait ce que représente et ce qu’est Valencia. C’est un club avec de grands supporters, et lorsque vous l’évoquez, cela sonne comme un grand club avec toutes les choses qui me font vibrer et qui m’ont fait jouer au football. Nous avons pris la décision que nous voulions, et c’est pourquoi nous sommes heureux et satisfaits de ce choix ».