Mercato : La réponse tombe pour le retour de Rabiot au PSG

Libre en fin de saison, Adrien Rabiot semble se diriger vers un départ de la Juventus l'été prochain, et plusieurs options s’offrent à lui pour son avenir. Un possible retour au PSG a notamment été évoqué pour l’international français de 27 ans, mais ce scénario serait encore loin de voir le jour.

Actuellement avec les Bleus pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Adrien Rabiot devra bientôt se pencher sur la question de son avenir. A l’instar de Lionel Messi, le milieu de la Juventus est actuellement dans sa dernière année de contrat avec la Juventus et ne semble pas pressé à l’idée de trancher. Récemment, il a notamment été question d’un possible retour au PSG pour Rabiot, hypothèse formulée par la presse italienne alors que l’international français a été formé dans la capitale avant de partir libre à l’été 2019 dans des conditions houleuses.

Un retour au PSG difficilement envisageable

Un divorce violent entre le PSG et Adrien Rabiot qui risque de compromettre un éventuel retour du milieu du côté du Parc des Princes. Selon Sport , le club de la capitale aurait bel et bien envisagé un retour de Rabiot, mais son départ brutal rend ce scénario difficilement envisageable. Pour le quotidien catalan, aucun accord ne semble possible entre les deux parties.

