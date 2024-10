Mercato : La nouvelle confidence de Pogba sur l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Adrien Rabiot, l'OM a montré que tout était désormais possible sur le marché des transferts. Quelle sera alors la prochaine star à poser ses valises à Marseille ? Depuis quelques semaines maintenant, ça s'emballe à propos d'une future arrivée de Paul Pogba. Bientôt autorisé à rejouer après sa suspension pour dopage, celui qui appartient encore à la Juventus voit les questions se multiplier à propos de l'OM. Et Pogba a apporté une nouvelle réponse.

D'ici quelques mois, Paul Pogba pourra rejouer. Initialement suspendu pour 4 ans, le joueur de la Juventus a vu sa sanction être réduite. Le Français prépare donc son retour à la compétition, mais la question est de savoir avec quel club. En effet, la Vieille Dame devrait prochainement rompre son contrat avec Pogba, qui se retrouvera alors libre de s'engager avec l'équipe de son choix. De quoi en faire rêver plus d'un du côté de l'OM. Direction Marseille pour La Pioche ? Ce feuilleton fait actuellement énormément parler, obligeant ainsi le principal intéressé à multiplier les réponses concernant un potentiel avenir sous les ordres de Roberto De Zerbi dans le sud de la France.

« Aujourd'hui, j'ai un contrat »

Et c'est à l'occasion d'un entretien accordé à Carré que Paul Pogba s'est de nouveau exprimé sur la rumeur l'envoyant à l'OM. L'actuel joueur de la Juventus a alors été très clair, confiant : « Je vais te dire la vérité, ce n’est pas la première fois qu’on parle de moi dans des clubs. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, de un. De deux, aujourd’hui, j’ai un contrat. Je respecte ça. Ça fait toujours plaisir d’entendre des fans de Marseille ou des fans de Paris dire « viens, on te veut, on aurait une équipe de fou » ».

« Ce n'est pas dans mes pensées »

« C’est sûr ça fait plaisir, mais aujourd’hui, j’ai un contrat. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais aujourd’hui, ce n’est pas dans mes pensées. C’est possible mais pas d’actualité ? La porte n’est pas fermée comme quand je suis parti à la Juventus ou à Manchester. Mais aujourd’hui, je n’y pense même pas », a ensuite poursuivi et conclu Paul Pogba. Affaire à suivre...