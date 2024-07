Mercato : La mère de Mbappé se lâche sur son départ du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a fait le choix de ne pas prolonger. L’occasion était donc enfin parfaite pour qu’il réalise son rêve, celui de signer au Real Madrid. Ça s’est désormais réalisé, le Français est aujourd’hui un joueur merengue. La fin donc d’une aventure de 7 ans au PSG, club que Mbappé avait rejoint en 2017 suite à son départ de l’AS Monaco. Alors que son fils débute une nouvelle aventure, Fayza Lamari est revenue sur la fin de cette expérience avec le club parisien.

Accueilli comme une rock star par le stade Bernabeu ce mardi, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. A 25 ans, le Français connait donc le 3ème club de sa carrière, après avoir passé 7 ans au PSG. Et si Mbappé avait choisi de prolonger en 2022, cette fois, il a décidé de partir librement, refermant ainsi son chapitre parisien avec notamment le titre de meilleur buteur de l’histoire du PSG.

« C’est quand même le PSG qui lui a fait confiance à 18 ans »

Quelques heures à peine après la présentation de Kylian Mbappé comme nouveau joueur du Real Madrid, Fayza Lamari a livré un entretien au Parisien. Il a notamment été question du départ du néo-Merengue du PSG après 7 ans passés au sein du club de la capitale. La mère de Mbappé a alors confié : « Ce qui s’est passé à Paris est comparable à une séparation. Quand on se sépare, sur le moment, on ne pense qu’au négatif. Mais notre rôle, ce n’est pas de regarder en arrière, plutôt de laisser le temps au temps pour que, très vite, Kylian ne retienne que les points positifs de cette dernière année à Paris. Et des points positifs, il y en a eu beaucoup. Aujourd’hui, Kylian est à Madrid et on peut non seulement remercier Monaco mais aussi Paris. C’est quand même le PSG qui lui a fait confiance à 18 ans, qui a mis cette somme-là sur lui… Il leur a bien rendu, je pense. Tout n’a pas marché, non plus. Mais en tout cas, il a été au bout. Il faut retenir le positif, même si ce n’est pas complètement terminé ».

« On a toujours été réglos »

Relancée sur la fin d’aventure compliquée de Kylian Mbappé au PSG, Fayza Lamari a expliqué : « Kylian a-t-il tout bien fait dans cette fin d’aventure ? De l’extérieur, on pourra toujours dire que non, il n’a pas tout bien fait. Mais quand on maîtrise les tenants et les aboutissants… Plusieurs fois, en rigolant, j’aurais aimé qu’on fasse comme les hommes politiques dans les débats télé que, pendant deux heures, on se mette face à face et qu’on confronte nos arguments. On aurait vu, je pense, qu’on n’a jamais menti. Après, bien sûr, Kylian, n’a peut-être pas tout bien fait. Mais franchement, il en porte des choses ! On m’a attaquée moi aussi. Pas de problème. Mais je crois qu’on a toujours été réglos ».