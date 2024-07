Clash à 100M€ entre le PSG et Mbappé, sa mère fait le point

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Présenté au Real Madrid ce mardi, Kylian Mbappé n’en a pas encore terminé avec le PSG. En effet, l’international français et le club de la capitale ont connu une séparation très compliquée. Dernièrement, il a notamment été révélé que le PSG n’avait pas payé Mbappé ces derniers mois. Par conséquent, le nouveau joueur du Real Madrid a contre-attaqué en mettant en demeure le club de la capitale, réclamant 100M€. Fayza Lamari, sa mère, a fait un point sur ce dossier.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la séparation a été tumultueuse. Après 7 ans passés à Paris, le Français est parti libre au Real Madrid. Mais voilà que ce départ est marqué par une grosse polémique. En effet, il a été révélé que le PSG n’a plus payé le salaire de Mbappé les quelques mois avant qu’il s’en aille. Cela s’est alors soldé par une mise en demeure du capitaine de l’équipe de France contre son ancien club, réclamant 100M€.

« Je fais confiance au PSG pour que très rapidement, ça rentre dans l’ordre »

Suite au transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, Fayza Lamari, sa mère, s’est confiée au Parisien. Il a notamment été question du conflit qui oppose le Français au PSG à propos des salaires impayés. Elle a alors expliqué : « Où ça en est ? Ça se poursuit. C’est désormais entre les mains des représentants de Kylian. Mais je fais confiance au PSG pour que très rapidement, ça rentre dans l’ordre. On vient de recevoir un courrier de réponse de leur part. Des décisions vont être prises. Parfois, dans les séparations, il faut décider qui prend la télé, qui garde les meubles ou la voiture… On en est là. J’espère que tout cela ne viendra pas ternir tout ce qu’on a vécu, qu’on ne restera pas sur ça. Je veux retenir le positif du PSG, que même cette année quand ça a été difficile, jouer au Parc, dans ta ville, c’est beau. Comme dans un couple, encore une fois, tout n’est jamais rose, il y a des hauts et des bas. Mais dans six mois, ça ira mieux ».

« On va terminer devant les tribunaux ? Si on n’a pas le choix, oui »

La mère de Kylian Mbappé a ensuite poursuivi, évoquant la possibilité que cela se termine devant les tribunaux : « On va terminer devant les tribunaux ? Si on n’a pas le choix, oui, forcément. Maintenant, j’espère vraiment que le contrat qu’on a signé il y a deux ans sera respecté. Qu’on arrête de dire Kylian a dit, n’a pas dit, a fait ça, n’a pas fait ci… Personne, en réalité, ne peut dire ce qui s’est passé, ni moi, ni les représentants du PSG, puisque depuis deux ans Kylian et le président se sont toujours vus seuls, à part une fois. Et tout ça n’a pas empêché Kylian de jouer depuis le moment de l’annonce en février ».