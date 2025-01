Mercato : La masterclass à 65M€ du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’éléments offensifs afin de se renforcer, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Déjà ciblé par le club parisien l’été dernier, le phénomène géorgien avait vu son départ être bloqué par Naples, qui réclamait 110M€. Avec des détails encore en cours de finalisation, Paris va le signer cet hiver pour une somme bien inférieure.

Le PSG s’apprête à conclure un énorme dossier sur ce mercato hivernal. Pour rappel, l’été dernier, le club de la capitale avait rapidement trouvé un accord contractuel avec l’ailier Khvicha Kvaratskhelia, portant sur une longue durée. Désireux de rejoindre Paris, le Géorgien s’était alors heurté à la volonté de son nouvel entraîneur Antonio Conte, de le conserver à Naples.

Naples réclamait 110M€ pour Kvaratskhelia l’été dernier

Mais avant de nommer Antonio Conte, le club italien était pourtant prêt à s’en séparer. Afin de céder Khvicha Kvaratskhelia au PSG, Naples réclamait ainsi une somme aux alentours des 110M€, un montant très conséquent, mais correspondant au statut du numéro 77, auteur de deux saisons très réussies au sein du club napolitain.

Un transfert finalement bouclé pour 65M€ ?

Si, en ce mois de janvier, Paris est revenu à la charge pour Khvicha Kvaratskhelia, le PSG touche au but. Selon l’Equipe, une réunion décisive aura lieu ce lundi entre Paris et Naples, qui doivent encore régler quelques détails avant de conclure ce transfert, qui devrait coûter entre 65M€ et 70M€ au PSG, bien loin du montant réclamé par les Partenopei l’été dernier...