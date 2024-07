Mercato : L’OM va accélérer pour ce transfert surprise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pau Lopez devrait s’en aller pour prendre la direction de Côme, en Serie A, l’OM est à la recherche d’un nouveau gardien titulaire. En ce sens, les noms d’Ilan Meslier, Filip Jorgensen ou bien Brice Samba ont été évoqués, mais c’est finalement un autre portier qui pourrait débarquer, Alvaro Valles, qui serait la priorité de la direction marseillaise.

Recruté il y a trois ans en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez arrive au bout de son aventure à l’OM. Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, le gardien âgé de 29 ans va retourner en Serie A, chez le promu Côme, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat qui devrait se situer aux alentours des 5M€.

Les pistes de l’OM pour remplacer Lopez

L’OM a donc commencé à rechercher un nouveau gardien titulaire et les noms d’Ilan Meslier (24 ans, Leeds), Filip Jorgensen (22 ans, Villarreal) et Brice Samba (30 ans, RC Lens) étaient évoqués ces derniers jours. Mais finalement, c'est un autre gardien qui se rapprocherait de plus en plus de Marseille.

Valles priorité de l’OM

En effet, la piste menant à Alvaro Valles a vu le jour récemment et elle semble se réchauffer. D’après les informations du journaliste de AS Andrés Onrubia, le gardien espagnol âgé de 26 ans serait la priorité de l’OM pour succéder à Pau Lopez. Les dirigeants marseillais envisageraient d’accélérer ce jeudi les négociations avec Las Palmas, où il ne lui reste qu'un an de contrat, afin de s’attacher les services d’Alvaro Valles.