Mercato : L’OM boucle un transfert prioritaire et jubile !

Première recrue réalisée par l’OM sur ce mercato estival, Lilian Brassier se présentait en conférence de presse ce vendredi après-midi aux côtés du président Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol s’est montré très heureux de ce renfort, affirmant que le défenseur central de 24 ans était l’une des priorités pour cet été.

L’OM a dynamité le mercato estival. En plus de l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, le club phocéen a déjà conclu trois arrivées majeures, avec Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois, Ismaël Koné en provenance de Watford, et Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Marseille s’est donc renforcé sur quasiment toutes les lignes, alors qu’un gardien de but est activement recherché afin de remplacer Pau Lopez, en partance vers Côme…

« C'est une recherche que l'on avait depuis longtemps »

Mais à en croire les dires de Pablo Longoria, la venue d’un défenseur central comme Lilian Brassier était réellement une priorité. Présent en conférence de presse aux côtés du natif d’Argenteuil ce vendredi après-midi, le président de l’OM s’est dit très heureux de cette signature : « C'est une recherche que l'on avait depuis longtemps pendant la saison dernière pour tout ce qu'il a montré depuis deux saisons. Il peut réussir à très haut niveau », a lâché Longoria, relayé par RMC Sport.

« Il était dans les priorités du club, de manière indépendante au coach »

« C'est un gaucher qui peut jouer latéral aussi », poursuit le dirigeant espagnol. « Il était dans les priorités du club, de manière indépendante au coach. Merci à ta famille d'avoir joué un rôle dans cette arrivée. Tu as montré l'ambition de venir chez nous alors que tu avais des offres plus élevées provenant de clubs jouant la Ligue des champions ». Enfin, Pablo Longoria a tenu quelques mots pour Brest, qui a accepté un prêt avec option d’achat obligatoire pour Lilian Brassier : « Merci à Brest d'avoir aidé pour la formule du transfert ».