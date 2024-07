Mercato : L’ASSE recrute un joueur de niveau «international»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Yunis Abdelhamid et Ben Old, c'est finalement Zuriko Davitashvili qui s'est engagé avec l'ASSE qui continue de se renforcer pour son retour en Ligue 1. D'ailleurs, Olivier Dall'Oglio n'a pas caché sa joie de voir arriver l'ailier géorgien qui va apporter selon lui son expérience internationale au groupe stéphanois.

Par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé son troisième transfert de l'été : Zuriko Davitashvili. « Après Yunis Abdelhamid et Ben Old, l'ailier géorgien de 23 ans est le troisième renfort estival de l'ASSE. Il rejoint le Forez jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire », peut-on lire. Et Olivier Dall'Oglio ne manque pas de s'enflammer pour son nouveau joueur.

Dall'Oglio s'enflamme pour Davitashvili

« Zuriko va nous apporter une touche technique, mais aussi son expérience, notamment internationale, malgré son jeune âge. C'est un joueur en capacité d'être très bon passeur, mais également finisseur. Il a cette capacité à se projeter vers l'avant, une vraie qualité de jeu intéressante qui nous permettra aussi de conserver le ballon lorsque ce sera nécessaire », lâche l’entraîneur de l’ASSE sur le site officiel du club.

«C'est un plaisir de rejoindre ce club historique»

De son côté, Zuriko Davitashvili s’est également réjoui de s’engager avec l’ASSE ce qui lui permettra de découvrir la Ligue 1 : « C'est un plaisir de rejoindre ce club historique ! Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de jouer au stade Geoffroy-Guichard devant d'incroyables supporters. La Ligue 1 McDonald’s est un championnat difficile que je vais découvrir. C'est un superbe challenge pour moi ».