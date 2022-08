Foot - Mercato

Kimpembe est dans un fauteuil au PSG, Campos lui met la pression

Publié le 7 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe pourrait-il se laisser tenter par une expérience à l’étranger ? Il a été question d’un transfert à Chelsea pour le titi parisien et d’envies d’ailleurs. Néanmoins, il n’en serait rien et le PSG ne serait plus enclin à l’idée de se séparer de son champion du monde. Pour autant, le conseiller football Luis Campos aurait la ferme intention d’attirer Milan Skriniar au PSG.

Presnel Kimpembe lâchait une petite bombe en juin dernier lors du rassemblement avec l’Equipe de France pour la Ligue des nations. Alors que des changements allaient être opérés au sein de la direction du PSG, avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football et le rôle officieux d’Antero Henrique, le champion du monde tricolore faisait passer le message suivant. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG, avait-il observé. Je pense que c'est réciproque. Après, j'arrive à 27 ans en août (le 13). À un moment clé de ma carrière. Et voilà... Mon prochain contrat sera aussi important, donc j'attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Ça m'intéresse et je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement ».

Kimpembe a calmé le jeu et le PSG n’est plus prêt à le vendre

Une déclaration qui n’avait pas plu au comité de direction du PSG. Cependant, dès la reprise de l’entraînement début juillet, Presnel Kimpembe aurait mis les choses au clair en affirmant que sa sortie médiatique n’était pas destinée à réclamer un bon de sortie. Pire, l’investissement et l’attitude de Kimpembe depuis la reprise auraient été soulignés et appréciés par le staff technique de Christophe Galtier comme L’Equipe l’a affirmé vendredi. Du côté du PSG, on ne compterait pas non plus se séparer de Kimpembe à l’instant T.

Skriniar pour reléguer Kimpembe au second plan ?