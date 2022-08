Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, Presnel Kimpembe a tranché pour son avenir

Publié le 5 août 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Après ses déclarations troublantes lors du rassemblement de l’équipe de France, Presnel Kimpembe a ouvert la porte à un départ du PSG. Chelsea était sur les rangs mais les Blues n’ont pas proposé assez pour faire flancher Paris. Résultat, Presnel Kimpembe, qui a entre temps convaincu tout le monde, va rester dans son club formateur.

Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG va devoir s’atteler à une tâche plus difficile : les ventes. Plusieurs joueurs n’entrent pas dans les plans de Christophe Galtier, il faut donc s’en séparer pour rééquilibrer les comptes et alléger la masse salariale. Et du côté des titulaires, tout le monde n’est pas invendable. C’est le cas notamment de Presnel Kimpembe qui a vu son avenir être remis en question pendant un bon mois…

L’avenir de Kimpembe a été remis en question

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Presnel Kimpembe a fait parler de lui. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG, avait-il observé. Je pense que c'est réciproque. Après, j'arrive à 27 ans en août (le 13). À un moment clé de ma carrière. Et voilà... Mon prochain contrat sera aussi important, donc j'attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Ça m'intéresse et je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement », confiait-il au sujet de son avenir au PSG. Une déclaration qui n’aurait pas été appréciée en interne explique le journal L’Equipe . Le club y voyait une sorte de pression mise pour demander une revalorisation salariale. Et même si Kimpembe assurait que ce n’était pas intentionnel, la question d’un départ s’est donc posée.

Chelsea ne proposait pas assez

Et comme l’an dernier, Chelsea a débarqué dans ce dossier. Thomas Tuchel, qui avait une très bonne relation avec lui au PSG, a tenté de le convaincre et Presnel Kimpembe n’est pas resté insensible. Une option que Paris n’a pas écarté. Mais finalement, les Blues n’auraient jamais proposé de montant à la hauteur des espérances du club de la capitale, ce qui a fini par sceller son avenir, alors que le PSG avait déjà exploré le marché des transferts pour se pencher sur un profil similaire.

Kimpembe ne quittera pas le #PSG cet été https://t.co/yhr5DfCgPV — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 5, 2022

Le staff de Galtier est comblé