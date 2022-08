Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier a gagné son premier pari

Publié le 5 août 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG depuis un mois désormais, Christophe Galtier n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour convaincre Sergio Ramos et quelques observateurs non emballés, qu’il avait une vraie carte à jouer au Paris Saint-Germain. Et sa défense à trois est d’ailleurs validée par Ramos.

Au tout début du mois de juillet, Christophe Galtier est officiellement devenu le nouvel entraîneur du PSG. L’ancien coach de l’OGC Nice, où il n’a fait qu’une tige, est le premier entraîneur français à opérer sur le banc du Paris Saint-Germain depuis le départ de Laurent Blanc en 2016.

« Un entraîneur de très haut niveau sur le plan technico-tactique »

Champion de France avec le LOSC en 2021, Christophe Galtier est déjà parvenu à convaincre Sergio Ramos de ses talents de coach. « Je pense que c’est un entraîneur de très haut niveau sur le plan technico-tactique. Il vient de gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c’est quelqu’un d’expérimenté dans le football et nous devons profiter de cela et essayer de projeter les idées de l’entraîneur sur le terrain » . Voici le message que Sergio Ramos a tenu à transmettre à son entraîneur par l’intermédiaire d’une interview accordée à PSGTV .

« C’est un système qui va très bien fonctionner pour nous »