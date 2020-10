Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Andrea Pirlo évoque son avenir !

Publié le 31 octobre 2020 à 17h40 par H.K.

Alors que la saison ne démarre pas aussi bien qu’espéré du côté de la Juventus, la continuité d’Andrea Pirlo semble remise en cause. Cependant, le coach italien des Bianconeri resterait très calme concernant son avenir…