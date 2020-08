Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Accord total pour Edin Dzeko ?

Publié le 29 août 2020 à 21h10 par La rédaction

A la recherche d’un nouvel attaquant pour cet été, la Juventus se rapprocherait toujours plus d’Edin Dzeko, sur le départ du côté de la Roma. Et un accord total pourrait être bouclé rapidement…