Mercato - Real Madrid : Ce que Zidane peut gagner avec son opération dégraissage !

Le Real Madrid continue son opération dégraissage, alors que certains joueurs semblent trouver des pistes pour quitter le club. Et tous ces départs pourraient rapporter gros au Real Madrid, alors que plusieurs joueurs touchent un énorme salaire et ne jouent pas…

Florentino Pérez a été très clair concernant le mercato du Real Madrid : il n’y aura pas de folies de la part des Merengue sur le marché des transferts. En raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19, la Casa Blanca ne dispose pas d’un énorme budget pour recruter, et Zinedine Zidane a par ailleurs lancé une vaste opération de dégraissage de son effectif, afin d’alléger son équipe et sa masse salariale. Et tous ces départs pourraient rapporter gros…

Gareth Bale, le cas central

Comme révélé par AS , le cas le plus inquiétant resterait celui de Gareth Bale. Bien décidé à aller au bout de son contrat chez les Merengue , l’international gallois ne souhaiterait pas quitter le club cet été, et coûterait environ 29M€ par an au Real, pour un salaire de 14M€ bruts par saison. Des revenus colossaux pour un joueur qui n’entre clairement plus dans les plans de Zinedine Zidane. Un salaire apparemment trop important pour les dirigeants qui envisageraient de se séparer de Bale en lui faisant quitter le club libre afin de faciliter son départ vers une autre équipe cet été et donc d'éviter de lui verser son salaire pendant les deux prochaines années. Cependant, Bale ne serait pas le seul gros salaire dont Zizou et Florentino Pérez souhaiteraient se séparer…

60M€ économisés ?