Mercato : Jérôme Boateng fixé pour son avenir ?

Publié le 4 novembre 2020 à 15h33 par La rédaction

Courtisé par Leonardo cet été pour succéder à Thiago Silva en défense, Jérôme Boateng pourrait finalement prolonger son contrat au Bayern Munich, comme l'a indiqué son agent.