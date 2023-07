Mercato : Insulté, le PSG a déjà baissé les bras pour Mbappé

Benjamin Labrousse

L’été avance et le feuilleton Kylian Mbappé lui, ne faiblit pas. Plus le temps passe, plus le phénomène français semble vouloir rester au PSG la saison prochaine. Désireux de vendre sa star au plus vite, le club parisien ne souhaite pas finir perdant dans l’opération. Mais une offre du Real Madrid se fait attendre, et désormais, Paris craint le pire pour Mbappé.

La saga Kylian Mbappé fait toujours autant parler d’elle. Le capitaine de l’équipe de France se trouve dans une situation bien étrange lui qui a récemment été mis à l’écart par le PSG. Pour autant, le joueur de 24 ans semble ronger son frein aux côtés des indésirables du club parisien, en attendant un potentiel départ vers le Real Madrid cet été ? Pas sûr. Car le club espagnol lui, sait que le temps joue en sa faveur dans l’opération menant au numéro 7 parisien.

«Mbappé est à vendre» : L’annonce fracassante du PSG https://t.co/mRemk2oERV pic.twitter.com/zGISbbG1v5 — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024 plutôt que cet été ?

Comme le média ibérique AS l’a précisé ces derniers jours, le Real Madrid souhaite appliquer son plan à la lettre concernant Kylian Mbappé. En effet, les Merengues souhaiteraient attendre l’été 2024 pour recruter l’attaquant français qui se retrouverait alors libre de tout contrat. Une situation considérée comme un véritable scénario catastrophe pour le PSG, qui verrait alors partir son meilleur joueur sans la moindre indemnité de transfert à la clé. Toutefois, le Real Madrid pourrait également tenter d’agir dès cet été concernant Kylian Mbappé, mais ce à la toute fin de la période du mercato estival.

Le PSG pourrait recevoir une offre « insultante » pour Mbappé cet été