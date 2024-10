Mercato : Il vend déjà la mèche sur sa signature au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même si le marché des transferts est actuellement fermé, le PSG travaille actuellement en coulisses pour boucler certaines signatures. En effet, le club de la capitale est occupé avec différentes prolongations. Celle de Luis Enrique serait imminente et dans la foulée, des joueurs devraient parapher un nouveau contrat. Cela devrait être le cas d’Achraf Hakimi, très heureux du côté du PSG.

A 25 ans, Achraf Hakimi est aujourd’hui l’un des cadres du PSG. Alors que Luis Enrique compte énormément sur le latéral marocain dans son système, le club de la capitale s’active depuis plusieurs semaines maintenant pour offrir un nouveau contre à son joueur. Actuellement, Hakimi est lié jusqu’en 2026 avec le PSG et certaines rumeurs faisaient écho d’un possible retour du côté du Real Madrid. Il n’en serait rien puisque la prolongation du Marocain serait plus proche que jamais.

« Je vis l'un des meilleurs moments de ma carrière »

Les derniers propos d’Achraf Hakimi en disent également long concernant une possible prolongation de contrat avec le PSG. En effet, dans un entretien accordé à GQ, le Marocain a révélé à quel point il était heureux dans la capitale française, lâchant : « Paris, eh bien, c’est génial ! Je vis l'un des meilleurs moments de ma carrière et, dans la capitale française, je continue de consolider l'expérience que j'ai vécue du côté des Nerazzurri de Milan ». Par ailleurs, Hakimi a également de grosses ambitions avec le PSG comme il l’a fait savoir : « J'ai réussi à atteindre de nombreux objectifs importants pour un footballeur, mais mon plus grand désir reste de remporter un titre avec mon pays. Et avec le PSG, je veux entrer dans l'histoire en remportant ma première Ligue des Champions ».

Plusieurs prolongations prévues au PSG

Dans les semaines à venir, Achraf Hakimi pourrait donc signer un nouveau contrat avec le PSG et il ne devrait également pas être le seul. Alors que la prolongation de Luis Enrique serait imminente, le Marocain devrait être imité pour certains de ses coéquipiers. Ainsi, à l’instar d’Achraf Hakimi, les prolongations de Vitinha, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes seraient également bien engagées.